Manovra 2025, ipotesi riforma delle detrazioni: ecco quali rischiano

Introduzione

Palazzo Chigi è al lavoro sulla Legge di Bilancio da presentare a fine anno: tra i capitoli che verranno attentamente valutati dall’esecutivo c’è quello relativo alle detrazioni e deduzioni fiscali, che potrebbe essere ridimensionato. L’obiettivo è quello di operare sulle detrazioni più importanti per arrivare a un gettito complessivo di circa 2 miliardi di euro, visto che quelle più piccole, che costano non più di 10 milioni ciascuna, possono valere al massimo 400 milioni di euro in totale.

Attualmente, le detrazioni fiscali variano in modo significativo in base al reddito: per chi dichiara fino a 7.500 euro, le detrazioni coprono il 33% dell'imposta, mentre per i redditi superiori a 120mila euro l'incidenza scende a poco più dell'1%. I contribuenti con redditi elevati beneficiano ancora di oltre un miliardo e 600 milioni di euro di detrazioni in gran parte legate a lavori edilizi