Manovra 2025, cosa può cambiare da aiuti a sgravi: le possibili novità

Introduzione

L’aumento del debito pubblico e le regole più stringenti del Patto di stabilità europeo, che imporrà la presentazione di un piano pluriennale di spesa entro il 20 settembre, segneranno la prossima Finanziaria. Palazzo Chigi deve decidere la sorte di alcune delle misure chiave dell’ultima Legge di Bilancio, come il taglio del cuneo fiscale, l’accorpamento delle aliquote Irpef e il bonus alle mamme lavoratrici.

La ministra del Lavoro Elvira Calderone sembra decisa a chiedere la proroga di alcune importanti misure di welfare, come l’aiuto alle madri lavoratrici e il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro. La ministra ha inoltre sottolineato l'importanza di “sostenere la contrattazione collettiva e ancora di più quella di secondo livello, investire in welfare aziendale, in premialità, in fringe benefit”.

Ma l'esecutivo si prepara anche a intervenire sulle spese fiscali, cioè detrazioni, deduzioni, agevolazioni, esenzioni e sconti fiscali concessi negli anni dallo Stato ai cittadini e alle imprese. Costano 105 miliardi l’anno