Introduzione

Secondo La Stampa l'esonero contributivo per agevolare occupazione femminile e natalità rischia di saltare per mancanza di fondi. Come stima l'Ufficio parlamentare di Bilancio, occorrono 18 miliardi di euro per confermare tutte le misure finanziate quest'anno. A queste si aggiungono altri interventi chiesti dai partiti di maggioranza.

Ospite del meeting Cl di Rimini, la ministra del Lavoro prova a rassicurare: "La misura era sperimentale ma non c'è una riflessione strutturale per farla cessare".