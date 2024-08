Bonus, quali sono quelli a rischio di non essere rinnovati nel 2025

Introduzione

Sono iniziate le discussioni relative alla Legge di Bilancio e l’esecutivo dovrà valutare il destino di diverse misure, che potrebbero essere confermate, rinnovate in forma ridotta oppure bloccate. Tra quest’ultime ci sono il superbonus, che scende dal 70% al 65%, e il bonus ristrutturazione, che dal 2025 varrà il 36% su un totale di 48 mila euro di spesa al posto degli attuali 48% su un totale di 96 mila euro.

Sembrano destinati a non essere rinnovati, invece, l’ecobonus; il sismabonus; il bonus verde e il bonus arredi, che come gli altri hanno finora garantito un contributo a chi ristrutturava casa o sistemava il proprio giardino. A rischio il bonus mamma, in particolare il contributo riservato alle mamme lavoratrici con due figli, mentre si sa già che non verrà prorogato il bonus tv e decoder, l'agevolazione per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi.