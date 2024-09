Manovra 2025, ipotesi flat tax al 15% sugli straordinari: cosa sapere

La proposta

Il governo sta valutando l'ipotesi di una tassazione ridotta degli straordinari per garantire così più soldi in busta paga al ceto medio. L’esperimento, già testato con successo nei settori sanitario e turistico con una flat tax del 15%, è pronto a essere ampliato a tutti i settori produttivi, e vuole rendere più semplice per i lavoratori accettare ore extra senza l'ansia del Fisco. I dati più recenti dell’Inapp (l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) certificano che in Italia il 60% dei dipendenti, cioè oltre 15 milioni di addetti, effettua lavoro straordinario. La legge impone un tetto annuo di 250 ore, con l’entità dell’emolumento che varia da contratto a contratto in base al numero di ore in più: nel settore del commercio è previsto un surplus tra il 15 e il 30% rispetto alla paga base; in quello del turismo le maggiorazioni possono raggiungere anche il 60% e in quello metalmeccanico possono oscillare tra il 25 e il 30%. Ad oggi, dal punto di vista fiscale, lo straordinario viene tassato su base Irpef come il reddito ordinario. Non è quindi previsto nessuno sconto con il risultato che i lavoratori spesso si rifiutano di farli, per evitare di rientrare in uno scaglione superiore a quello di appartenenza e pagare più tasse.