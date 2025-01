Bonus Psicologo 2025, come cambia e cosa che c'è da sapere

Introduzione

Nell’ultima Manovra del governo Meloni, il bonus psicologo è stato non solo confermato ma anche rafforzato: nel 2025 ci saranno 1,5 milioni in più da distribuire per i rimborsi delle sedute. E questa non è l’unica novità. Il bonus, comunque, va sempre richiesto all’Inps. Il contributo ottenibile è legato al reddito Isee e copre fino a un massimo di 50 euro a seduta. Ecco cosa sappiamo