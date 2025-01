Turismo, al via il Cin. Cosa è cambiato per gli affitti brevi

Introduzione

Con l’inizio del nuovo anno sono entrate in vigore le novità nelle regole per gli affitti brevi. Una di queste è l’obbligo per tutte le strutture ricettive (e anche per gli immobili affittati per brevi periodi) di avere un Codice identificativo nazionale, chiamato Cin, da esporre nello stabile. Alla data del 2 gennaio, il 78,97% delle strutture ricettive e degli appartamenti registrati nella banca dati delle strutture ricettive (451.262 su 571.411) risultava in possesso del codice.