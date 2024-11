Affitti brevi, i turisti li preferiscono agli hotel. I DATI

Introduzione

I turisti optano più volentieri per l’affitto breve in un appartamento rispetto al soggiorno in un hotel: ad aprile il tasso di saturazione - ovvero di utilizzo - degli alloggi prenotabili tramite piattaforme online è stato del 30,9%, contro il 29,7% degli alberghi. A rilevarlo è Confedilizia che ha analizzato i dati messi a disposizione dal ministero del Turismo.

Ma affitti brevi spesso significa anche overtourism, un fenomeno che per più di un italiano su due impatta negativamente sulla vivibilità dei luoghi, secondo i dati di Ipsos presentati per i 130 anni di Touring Club Italiano. Inoltre per circa il 40% degli intervistati il sovraffollamento turistico è anche causa di tensioni tra residenti e turisti, di una pessima esperienza di visita e di danni agli ecosistemi.