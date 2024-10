Crescono costi badanti e colf, in due anni -145mila occupati: i dati

Introduzione

Gli aumenti pesano soprattutto sulle donne, che in molte occasioni si trovano costrette a lasciare il lavoro per far fronte alla necessità di cura della famiglia, soprattutto nel caso di anziani non autosufficienti. Lo spiega uno studio di Assindatcolf, secondo cui il numero delle famiglie che si avvalgono di questi servizi si è molto abbassato, passando da 2 milioni e 600mila nuclei nel 2011 a 1,9 milioni del 2022.

Resta elevata la quota di sommerso, con l'Istat che ha stimato l'irregolarità al 54% nel 2023. Il lavoro domestico rappresenta il 38,3% dell'occupazione irregolare dipendente in Italia e genera un costo per la collettività pari a quasi 2,5 miliardi di euro all'anno.