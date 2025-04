Statali, 4.000 assunzioni. Nei ministeri manca un dipendente su tre

Introduzione

Nella Pubblica amministrazione, da tre anni, è in corso una maxi campagna per il reclutamento per cercare di arrivare ad avere più personale, dato che nei ministeri manca un dipendente su tre. Ci sono già state molte assunzioni, che però sono servite a coprire le uscite per i pensionamenti.

Ci sono quindi ancora dei problemi di organico, e in alcuni casi i posti da coprire equivalgono al 50% di quelli totali. Nel Piano integrato di attività e organizzazione, documento programmatico che le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare con cadenza annuale, viene indicato tra le altre cose il fabbisogno di personale. E i numeri contenuti nei piani appena diffusi dai dicasteri evidenziano un vuoto importante