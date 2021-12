1/12 ©IPA/Fotogramma

Da lunedì 13 dicembre la Calabria potrebbe passare in zona gialla, raggiungendo in questa fascia il Friuli-Venezia Giulia e l'Alto Adige. Lo certificano i numeri della regione in quanto a ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. L'aumento di vaccinazioni - spinte anche dall'entrata in vigore del Super Green pass - non ha ancora avuto i suoi effetti sulla curva in crescita dei nuovi contagi da Covid-19 e altri territori rischiano di uscire dalla zona bianca nelle prossime settimane

