Covid, oltre 20mila positivi: non accadeva dal 3 aprile. I DATI

Secondo il bollettino del Ministero della Salute del 10 dicembre, si sono registrati 20.497 nuovi casi in 24 ore. In Italia non si superava la soglia dei ventimila contagi da inizio aprile (21.261). All’epoca però i tamponi effettuati furono 359mila mentre oggi sono stati più di 716mila, il doppio. Il tasso di positività che ora è al 2,9%, otto mesi fa era al 5,9%. Sono 118 i decessi giornalieri, non si vedeva un numero simile dal 28 maggio