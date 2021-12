Covid, in Austria il lockdown per i vaccinati termina l'11 dicembre

Lo ha annunciato il neocancelliere Karl Nehammer, precisando che le restrizioni proseguiranno invece per le persone non vaccinate

In quasi tutta l'Austria il lockdown per le persone vaccinate terminerà la sera di sabato 11 dicembre. L'annuncio è stato dato dal nuovo cancelliere Karl Nehammer (OeVP), precisando che le restrizioni proseguiranno invece per chi non è vaccinato.