Covid, morto a 57 anni Capo di Stato Maggiore Salvo Gagliano

Si è spento oggi a causa del Covid-19 il capo di Stato Maggiore, colonnello Salvo Gagliano. L'ufficiale, 57 anni, era in servizio al comando interregionale Culqualber di Messina. Risultato positivo, era stato ricoverato a Modena.

La carriera

Già comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri Lecce, poi comandante provinciale a Ragusa, aveva un importante curriculum alle spalle. Era originario di Grammichele, nel Catanese.