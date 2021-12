Regali di Natale 2021, i maglioni natalizi più belli

A Natale tieniti al caldo con stile e una punta di ironia. Ecco i maglioni natalizi più belli da indossare in e con la famiglia durante i momenti delle Feste in arrivo

Bridget Jones lo ha sdoganato insieme al suo Marc Darcy, e noi ne abbiamo subito fatto una tradizione e un vero e proprio must del Natale. Ecco i maglioni natalizi più belli da indossare in e con la famiglia durante i cenoni e momenti clou delle Feste in arrivo.

Il countdown per le festività natalizie, quelle più amate, è carico di un’atmosfera coinvolgente che unisce affetti, amici e familiari, condividendo con ognuno di loro qualcosa di speciale. E non mancano mai le sorprese… come quella che quest’anno ha in serbo Jack Daniel’s. Per rendere ancora più unica e ricca di stile la marcia di avvicinamento al 25 dicembre, Jack Daniel’s quest’anno ha scelto una delle tradizioni anglosassoni che da qualche tempo si è radicata anche in Italia: festeggiare indossando un maglione a tema natalizio. Solo su Vino.com sarà possibile acquistare, fino a esaurimento scorte, un pack Jack contenente il classico Old N°7 e il maglione natalizio made in Jack.

Il Natale di Jack Daniel’s si arricchisce di stile con il XMAS Jumper Made in Jack. Un’edizione speciale in serie limitata, già disponibile per i veri cultori del marchio, in esclusiva su Vino.com. Prezzo: 39,90 euro.

Un comodissimo e avvolgente modello da uomo a girocollo e in colorazione blu navy. La stampa con fiocchi di neve e cane con cappello di Babbo Natale lo rendono un vero must have sotto l’albero. Acquistalo subito per festeggiare in compagnia della famiglia o per un regalo davvero divertente e speciale.

Si sa, il nero sta bene su tutto e ben si adatta ad ogni periodo dell’anno. Rendi al tempo stesso iconico ed elegante il tuo Natale con questo maglione da donna natalizio di Asos. Un modello dalla vestibilità classica e girocollo, in colore nero, con scritta Merry Christmas, perfetto da indossare con stilosissime mini e midi gonne, ma anche con un elegante paio di pantaloni o jeans. Insomma, perfetto per tutte!

Nella storica colorazione nerazzurra della tifoseria milanese, Inter XMAS Jumper 2021 è un maglione invernale, morbido e confortevole, perfetto per essere indossato da tutta la famiglia il giorno di Natale. A manica lunga, è contemporaneo e con pattern a tema natalizio. Elegante e alla moda, in perfetto stile Inter!

Gradissimo tifoso, non rinunci a separarti dalla tua squadra del cuore neppure il giorno di Natale? Anche su Amazon arriva il morbidissimo Inter XMAS Jumper 2021. Una versione unisex, sia per il pubblico maschile che per quello femminile, in vendita a soli 39,99 euro .

Pullover girocollo natalizio da donna, disegnato e realizzato per essere confortevole, leggero e caldo al tatto e una volta indossato. Il maglione è semplice ed elegante, con una vestibilità regolare, perfetto per essere abbinato a jeans e gonne, ma anche giacche e cappotti lunghi. Disponibile su Amazon in tre differenti colorazioni. Oltre al classico rosso delle Feste, anche in nero e grigio. Scoprili tutti.

Non c’è Natale senza rosso. Non c’è Natale senza un bellissimo maglione con la faccia di Rudolf in primo piano. Il modello è disponibile su Amazon a partire da 22,66 euro .

“Let it snow, let it snow, let it snow”. Dalla faccia del Grinch su questo splendido maglione di Natale, deduciamo che per lui le Feste non siano un ottimo periodo. Scopri subito il maglione natalizio Grinch su Asos. Prezzo: 45,99 euro.

Modello girocollo e dalla vestibilità classica, in maglia morbida e molto calda, nonostante l’incredibile leggerezza al tatto. Ha una divertentissima stampa del celebre Grinch su sfondo nero e fiocchi di neve che cadono dal cielo. Un vero must have per tutti gli amanti del cinema e del Natale. Indossalo subito sotto l’albero e durante gli interminabili cenoni di famiglia!