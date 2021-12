Courmayeur, il presepe nel bivacco opera delle Guide Alpine. FOTO

“Se Maria e Giuseppe fossero stati in montagna, in quale altra capanna sarebbe potuto nascere Gesù se non in un bivacco alpino?”, si legge nel post di annuncio dell’inaugurazione sulla pagina Facebook Courmayeur Mont Blanc

Il presepe

“Se Maria e Giuseppe fossero stati in montagna, in quale altra capanna sarebbe potuto nascere Gesù se non in un bivacco alpino?”, si legge nel post di annuncio dell’inaugurazione sulla pagina Facebook Courmayeur Mont Blanc. Un luogo aperto a tutti, soprattutto a chi è in difficoltà. Un luogo di tutti e per tutti. Un simbolo universale di solidarietà. “Il presepe è da sempre simbolo di meraviglia e di pace” ha sottolineato Gioachino Gobbi (figlio dell’alpinista e guida alpina Toni Gobbi), curatore della collezione di statuine che raffigurano la Natività. “E’ con questo intento che abbiamo messo a disposizione i nostri vecchi 'santons de Provence' e i 'pastori napoletani' per allestire il presepe all’interno dello storico bivacco e regalare così a tutti i visitatori un momento di serenità.”