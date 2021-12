Babbo Natale turista a Milano prima di tornare in tram al Polo Nord

Un video di 90 secondi con cui Milano si propone come destinazione natalizia, soprattutto per i giovani, e in cui il protagonista è proprio Babbo Natale. A lanciare la nuova campagna, natalizia, 'Milano: la città che cambia il tuo Natale', è l'agenzia di promozione ufficiale del Comune Milano&Partners.

Il video

Nel video Babbo Natale rinfresca il suo look classico da Santa Claus con lo shopping in città ma anche con eventi di moda e design e del panorama notturno, ha la possibilità di scoprire uno dei musei più affascinanti come la Pinacoteca di Brera e assaggiare una fetta di panettone in una tipica trattoria milanese; di divertirsi in un club e poi agghindarsi in smoking per assistere al Macbeth alla Scala di Milano. Nel finale prende un tram milanese per il Polo Nord, giusto in tempo per consegnare i regali ai bambini del mondo. Il video, ideato da Wunderman Thompson e prodotto da Movie Magic International sarà promosso fino alla fine di gennaio, nei principali Paesi Europei a livello digitale per una campagna online che completa la campagna di affissioni. "Vogliamo raccontare il nostro Natale con un video fresco e innovativo, che ci auguriamo possa fare letteralmente il giro del mondo e far conoscere la nostra bella città ovunque", ha dichiarato Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Giovani del Comune. Milano&Partners, in collaborazione con Sea, Assolombarda, Confcommercio - Federalberghi Milano, Confesercenti - Atr e Nexi, ha inoltre lanciato la campagna Fly to Milano, che regala una notte in più in albergo ai visitatori che arrivano a Milano in aereo. La promozione, iniziata il primo dicembre e che durerà fino al 31 marzo 2022, consentirà ai titolari di biglietti aerei per gli aeroporti di Malpensa o Linate, che prenotano almeno due notti in uno degli hotel aderenti, di prolungare il soggiorno per una notte gratis.