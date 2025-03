Arezzo, donna morta dopo l'anestesia: sequestrata la cartella clinica

Roberta Mazzuoli, 50 anni, è deceduta venerdì poco dopo l’anestesia per un intervento oculare mai eseguito presso la clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica. Domani probabilmente il pm disporrà l'autopsia

Sarà la procura aretina a far luce sulla morte di Roberta Mazzuoli, 50 anni, deceduta venerdì, presso la clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo, poco dopo la somministrazione dell’anestesia per un intervento finalizzato a regolare la pressione oculare. A seguito della denuncia formalizzata dalla famiglia ai Carabinieri di Abbadia San Salvatore (in provincia di Siena), dove la donna viveva insieme al compagno e al figlio 16enne, i carabinieri di Arezzo hanno sequestrato la cartella clinica.