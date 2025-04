Merano, 30enne trovata morta in B&B. Si indaga per cessione di droga

Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un bed & breakfast a Merano. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme lanciato ieri mattina dal fidanzato, preoccupato perché la giovane da tempo non rispondeva al telefono. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Scientifica che non hanno trovato tracce di violenza: l’ipotesi più accreditata è quella dell'overdose. La conferma arriverà con l’autopsia, già disposta dalla Procura di Bolzano, e dagli esiti degli esami tossicologici. Intanto le autorità hanno aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di cessione di droga.

Indagini in corso

La donna, di origine altoatesina, aveva trascorso gli ultimi giorni in un affittacamere nel centro di Merano, in via Portici. Un elemento strano e al vaglio degli investigatori in quanto la vittima era residente nella stessa città. Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina ma, stando alle prime indiscrezioni, la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima. Come riporta il quotidiano locale Alto Adige, dal pomeriggio di ieri la polizia sta ascoltando persone vicine alla vittima o potenzialmente informate dei fatti, dal fidanzato che ha dato l’allarme fino al proprietario del B&b.