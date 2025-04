Vicenza, lascia l’auto con il finestrino abbassato: multa di 42 euro

La violazione rientra in una categoria di comportamento definita come “istigazione al furto”. L’infrazione è segnalata dall’articolo 158 del Codice della Strada secondo cui “il proprietario deve attuare le necessarie cautele per impedire il furto, il danneggiamento del proprio veicolo”

Cosa dice il Codice della Strada

La legge non lascia spazio a dubbi. Lo segnala l’articolo 158, comma 4 del Codice della Strada secondo cui “il proprietario deve attuare le necessarie cautele per impedire il furto, il danneggiamento del proprio veicolo”. In altri termini, quando si parcheggia l’auto è necessario prestare attenzione anche al fatto di non renderla facilmente accessibile a un malvivente. In base alla normativa, la violazione rientra in una categoria di comportamento definita come “istigazione al furto”, punibile con una contravvenzione che arriva a un minimo di 42 fino a un massimo di 173 euro.