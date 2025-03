Arezzo, donna di 50 anni muore dopo intervento oculistico

Un intervento oculistico è stato fatale per una donna di Arezzo. La paziente, 50 anni, si era sottoposta a un'operazione di routine in una clinica privata della cittadina toscana ma non si è mai risvegliata dall'anestesia. Il decesso è avvenuto ieri. Stando a quanto emerso, l'intervento doveva essere semplice e la ripresa rapida ma al termine dell'operazione la donna non ha più dato segni di vita: inutile l'intervento del personale del 118 chiamato dalla clinica. La vittima, come riportano alcuni media locali, viveva ad Abbadia San Salvatore con il compagno ed un figlio adolescente. Lavorava in un supermercato a Piancastagnaio ed era molto conosciuta.