Milano, ragazza accoltellata alla nuca: non è in pericolo di vita

Una ragazza di 23 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata ferita con un coltello alla nuca, ieri pomeriggio, mentre si trovava da sola in casa, nell'appartamento di Cinisello Balsamo che la giovane condivide con la madre e la sorella. A trovarla la sorella, con il coltello ancora conficccato. Portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita.

"Aggredita da uno sconosciuto"

È stata la sorella maggiore, quando è rientrata in casa verso le 18.30, a ritrovare la 22enne stesa in cucina. Le sue urla hanno allertato i vicini di casa, che hanno chiamato il 112. Immediato l’intervento degli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo e del 118. L’arma, un coltello da cucina con la lama lunga 18 centimetri, che la ragazza stava usando al momento dell’aggressione, era penetrato di poco nella nuca della ragazza ed è stato sfilato dai soccorritori. Ai medici la ragazza ha raccontato di essere stata aggredita in casa da uno sconosciuto.

Sentito l'ex fidanzato

Sull'episodio, avvenuto, indaga ora la polizia. Gli agenti del Commissariato hanno sentito l'ex fidanzato, con il quale la ragazza ferita si è lasciata lo scorso novembre, ma nei suo confronti non è al momento emerso nulla. Nessun segno di effrazione è stato notato dagli agenti intervenuti nell'appartamento.