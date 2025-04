Milano, giovane di 26 anni muore mentre fa clownterapia al Niguarda

I ricordi di chi l'ha conosciuto

La notizia della scomparsa di Bonacchi ha suscitato un'ondata di cordoglio. Tra i messaggi di affetto spicca quello di una madre che lo ricorda per la sua dolcezza e umanità: "Ricordo quando hai preso in braccio la mia bambina e l'hai fatta ballare. Non potrò mai dimenticare il tuo sorriso. Ora il paradiso ha un angelo in più". Marinella Guatterini, docente della Civica scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, non ha mancato di ricordare Filippo con parole piene di affetto. "Un 'tizzone di vita bruciante', volato a Parigi per completare gli studi dell'amato Lecoq e diventare danzatore, performer e clown dirompente", ha scritto Guatterini. Una descrizione che ben si adatta alla personalità vivace e creativa di Filippo, che non smetteva mai di alimentare il suo percorso artistico con passione e impegno. "Non mancava di mandarmi disegni, di chiamarmi e si ricordava di me ad ogni piè sospinto. Questo la Morte non lo doveva fare", ha concluso con dolore.