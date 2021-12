10/14 ©Ansa

AUSTRIA – In Austria è finito il 13 dicembre il lockdown per gli immunizzati, che proseguirà invece durante le festività natalizie per i non vaccinati, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per visitare una persona. Rimane ancora in vigore, sospesa solo per il 31 dicembre, la chiusura anticipata alle 23 di bar e ristoranti