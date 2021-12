1/11 ©Ansa

Quali saranno le regole anti-Covid in Italia a Natale? In generale bisognerà attenersi alle norme fissate dalla fascia di colore: zona gialla in alcune regioni e nelle province autonome, zona bianca in tutto il resto d’Italia. Ma attenzione alle ordinanze locali, come ad esempio quelle sulle mascherine all’aperto in alcune zone ben precise. E per i viaggi? In questo caso è opportuno capire quali sono le disposizioni dei vari Paesi e cosa occorre per il rientro in Italia

GUARDA IL VIDEO: Da Milano a Napoli, le misure anti-contagio per Natale