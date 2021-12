Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 dicembre. LIVE

Draghi convoca la cabina di regia per il 23 dicembre: si lavora a ipotesi obbligo vaccino ad altre categorie, mascherine all'aperto e durata Green Pass. Sono salite a 84 le sequenze della variante Omicron analizzate in Italia e il dato è in forte crescita, fa sapere l'Istituto superiore di Sanità (Iss). La nuova variante Omicron spinge i contagi nel Regno Unito e si pensa a lockdown dopo le feste mentre in Olanda Rutte annuncia la misura da oggi fino al 14 gennaio. Da lunedì passano in zona gialla Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento , che vanno a raggiungere Calabria, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Bolzano.