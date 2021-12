Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 20 dicembre. LIVE

L'Italia si sta avvicinando alla zona arancione: ne è convinto Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo, che fa notare come continui "ad aumentare l'occupazione dei posti ospedalieri. E' fondamentale fare subito le terze dosi. E' una corsa contro il tempo". Speranza conferma la 'preoccupazione' del governo, ma assicura che ancora nessuna decisione è stata assunta. Draghi convoca una cabina di regia per il 23. Servirà anche a "decidere se ci sarà bisogno di ulteriori". Appello degli anestesisti: "Aumento del 70% dei posti occupati in intensiva, lockdown stringente per i non vaccinati".

Israele si appresta a inserire l' Italia e altri 9 Stati nella 'Lista rossa' dei Paesi che contano un alto numero di infezioni da Covid. Il sindaco di New York Bill De Blasio lancia un appello al presidente Joe Biden perché aumenti le forniture alla città dei test per il Covid e le cure.