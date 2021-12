Covid, morta 29enne nel Casertano: non era vaccinata

Una giovane mamma di Sparanise (in provincia di Caserta) è morta di Covid a 29 anni. A darne annuncio su Facebook il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, medico anestesista al Monaldi di Napoli. Il decesso risale alla mattinata di ieri. La donna partorì lo scorso 19 novembre all'ospedale di Sessa Aurunca (nel Casertano), dove scoprì, dopo avere dato alla luce una bimba, di essere positiva al Covid. La donna non era vaccinata (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Sindaco di Calvi Risorta: "Il Covid non fa distinzioni"

"La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - scrive Lombardi - è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni".