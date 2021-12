12/19 ©Ansa

STRUTTURE RICETTIVE – Chi non ha il Green Pass non può alloggiare in una struttura ricettiva, in zona arancione così come in fascia bianca o gialla. Senza certificato in zona arancione non è permesso neanche mangiare ai tavoli di bar e ristoranti all’interno di strutture ricettive, nemmeno all’aperto. Lo si può fare solo se si ha il Super Green Pass (in zona bianca e in zona gialla, per i servizi di ristorazione non riservati ai clienti della struttura ricettiva all’aperto è invece sufficiente quello base)