Covid, via libera dell'Ema al vaccino di Novavax

L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, messo a punto da Novavax. Lo ha comunicato la stessa Ema in una nota . È il quinto vaccino contro il Covid-19 autorizzato in Europa e secondo l'agenzia può essere utilizzato per prevenire il Covid-19 nelle persone dai 18 anni di età.

L'annuncio dell'Ema



Come spiegato nella nota, "dopo un'approfondita valutazione, il comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell'Ema ha concluso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri dell'Ue per l'efficacia, la sicurezza e la qualità". Nuvaxovid "è un vaccino a base di proteine ​​e, insieme ai vaccini già autorizzati, sosterrà le campagne di vaccinazione negli Stati membri dell'UE durante una fase cruciale della pandemia", ha sottolineato l'Agenzia europea del farmaco. La decisione del comitato per i medicinali ad uso umano dell'Ema si basa sui risultati emersi dai due principali studi clinici condotti sul vaccino, che hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone. Il primo, condotto in Messico e negli Stati Uniti, ha riscontrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 da 7 giorni dopo la seconda dose. Anche il secondo studio, condotto nel Regno Unito, ha mostrato una riduzione simile del numero di casi sintomatici di Covid-19, con l'efficacia del vaccino all'89,7%. Presi insieme, ha precisato l'Ema, "i risultati dei due studi mostrano un'efficacia del vaccino Nuvaxovid di circa il 90%". "La sicurezza e l'efficacia del vaccino continueranno a essere monitorate man mano che viene utilizzato in tutta l'Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell'Ue e ulteriori studi da parte dell'azienda e delle autorità europee", conclude la nota.

Ema: "Novavax efficace, ma dati limitati su Omicron"



Nella nota, l'Ema precisa che "attualmente sono disponibili dati limitati" sull'efficacia del vaccino contro la variante Omicron: "Il ceppo originale di Sars-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso, attualmente sono disponibili dati limitati sull'efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron".