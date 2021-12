Lazio, obbligo di mascherina all'aperto dal 23 dicembre

Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, valida per un mese. "Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Come in passato, stiamo anticipando il virus", ha detto Condividi

Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nel provvedimento si dispone l'obbligo di mascherina "su tutto il territorio regionale, nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata" a partire dal prossimo 23 dicembre. La misura è valida per un mese. Previsto poi un test anti-Covid per gli operatori sanitari ogni dieci giorni, al fine di intercettare eventuali positività al coronavirus in maniera tempestiva.

Rafforzamento dello screening per i sanitari approfondimento Covid, il punto su cure e vaccini: i farmaci approvati da Aifa e Ema Sempre per un mese, è disposto - come detto - "l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, prevedendo l'esecuzione di un test con periodicità non superiore a 10 giorni" per individuare possibili casi di contagio da coronavirus.