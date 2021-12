Covid, focolaio sulla nave da crociera Royal Caribbean: 48 positivi

I contagi sono stati individuati a bordo della Symphony of the Seas, rientrata a Miami sabato scorso. Sulla nave tra passeggeri e personale di bordo c’erano 6.091 persone. La società ha spiegato che il 95% era vaccinato

Focolaio a bordo di una nave da crociera della Royal Caribbean. A confermarlo lo stesso gruppo che attraverso una nota ha spiegato che 48 persone, tra turisti e personale di bordo, sono risultati positivi al Covid a bordo della nave Symphony of the Seas , rientrata a Miami sabato scorso.

I positivi stanno bene

Le persone positive al coronavirus, ha fatto sapere sempre la Royal Caribbean, erano per la maggior parte asintomatiche o con leggeri sintomi. Sei dei 48 positivi sono stati fatti scendere prima dell’arrivo a Miami. A bordo della nave tra ospiti e membri dell’equipaggio c’erano 6.091 persone. La società ha spiegato inoltre che il 95% delle persone a bordo era vaccinato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).