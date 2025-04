L'infezione ai polmoni di Papa Francesco "è ancora presente" ma è "in lieve riduzione". Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede che conferma che la "convalescenza continua" e il Pontefice "si muove sempre nell'ambito dei suggerimenti dei medici". Bergoglio, in convalescenza a Casa Santa Marta, riceve l'ossigenazione ad alti flussi solo "nella notte quando necessario", mentre durante il giorno continua a ricevere ossigeno con le cannule, come si è notato quando è apparso in piazza San Pietro per il Giubileo del malato. La situazione del Papa è "stazionaria con i lievi miglioramenti dei quali abbiamo visto i frutti domenica sia per la parte motoria che per la voce". Quindi, in generale, il Pontefice prosegue la convalescenza con l'infezione polmonare ancora presente anche se in condizione attenuata ed è "di buon umore".