Scholz: "Tanto di cappello al lavoro dell'Italia"

"Tanto di cappello per l'impegno italiano che si sta dando molto da fare. E sulla lotta alla pandemia i nostri Paesi hanno deciso di parlare con una sola voce. L'Italia per quanto riguarda la lotta alla pandemia è un Paese luminoso, un modello da seguire. Domani avrò una conferenza con i presidenti dei Land per approvare le misure: ci saranno ulteriori limitazioni per contatti personali, dobbiamo essere preparatissimi nel momento in cui Omicron si diffonde rapidamente in Europa. Noi dobbiamo essere pronti, soprattutto in Germania per le infrastrutture critiche che devono essere preparate per l'emergenza. Vogliamo intensificare le vaccinazioni" e porre limitazioni "anche tra i singoli", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando del Covid e del Pnrr.

"Tra Italia e Germania c'è "una cooperazione e di lunga data. L'importante è fare progressi per l'Europa e i nostri due Paesi sono fondamentali per la riuscita di questa operazione. Serve una stretta cooperazione tra i nostri Paesi e siamo d'accordo per rafforzarla. Dobbiamo approfondire le nostre relazioni e vogliamo riavviare appena possibile consultazioni intergovernative. Possiamo fare un ottimo lavoro", ha aggiunto.