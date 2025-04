Elezioni comunali a Trento, chi sono i candidati sindaco

Domenica 4 maggio 2025 si terranno le elezioni per scegliere il sindaco di Trento . I cittadini saranno chiamati a votare anche per il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 22. L’elettore riceverà due schede: una è per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale ed è di colore giallo, l’altra è per l’elezione del Consiglio circoscrizionale ed è di colore rosa. Nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50%+1 dei voti validi, si terrà un ballottaggio domenica 18 maggio dalle ore 7 alle 22.

I candidati alla carica di Sindaco

Sono sei i candidati alla carica di sindaco. L’attuale primo cittadino è Franco Ianeselli, entrato in carica il 23 settembre 2020, e si ricandida sostenuto da una coalizione di centro-sinistra composta da sei liste: PD, Alleanza Verdi-Sinistra, Campobasso, Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Ianeselli Sindaco. Al sindaco in carica il centrodestra oppone la candidatura di Ilaria Goio - sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia - imprenditrice e ricercatrice con un passato politico in realtà locali. Giulia Bortolotti, insegnante, è invece candidata e sostenuta dal Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e dalla lista Onda – Lavoro, Ambiente, Società. Ci sono poi altri tre candidati: Andrea Demarchi, sostenuto dalla lista Prima Trento; Claudio Geat, sostenuto dalla lista Generazione Trento; Simonetta Gabrielli, sostenuta dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare.

Le elezioni in Trentino-Alto Adige

Il 4 maggio 2025 sono in programma le elezioni in 265 comuni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige. In Alto Adige, in particolare, si voterà in 111 comuni con un totale di 281 liste presenti. Per la carica di sindaco si candidano invece 260 persone, di cui 62 donne. Il numero complessivo di candidati e candidate al consiglio comunale è di 3.893. In Trentino verranno rinnovate le amministrazioni comunali di 154 comuni: parteciperanno 355 liste, con 254 candidati alla carica di sindaco, tra cui 43 donne. Complessivamente, per le elezioni dei consigli comunali si sono presentate 5.705 persone.