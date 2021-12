Continuano ad aumentare i pazienti ricoverati con sintomi: sono 8.101, 375 in più del giorno prima. In aumento anche le terapie intensive che sono 987, cioè 21 in più. Molte le aree del nostro Paese sopra le soglie d'allerta. Intanto si registrano 16.213 positivi in 24 ore su 337.222 tamponi. Il tasso di positività è al 4,8%