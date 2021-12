Covid, a Capri chiusure e niente luci in piazzetta a Capodanno

Al di là della nuova ordinanza regionale che vieta gli eventi pubblici per l'ultimo dell'anno, "avevamo già pensato di chiudere per questo periodo - ha spiegato all'Agi il presidente di Federalberghi Capri, Sergio Gargiulo - anche perché è difficile riaprire per pochi giorni. Bisognerebbe tenere prezzi molto alti per coprire le spese fisse e del personale ha precisato"

Sarà un Capodanno di chiusure e quasi senza turisti per Capri. Niente sold-out per gli alberghi e le strutture ricettive, che serrano i battenti in attesa di tempi migliori, quelli in cui la clientela internazionale potrà tornare a viaggiare senza quarantene o veti. Una decisione, ha precisato all'Agi il presidente di Federalberghi Capri, Sergio Gargiulo, assunta da diverso tempo e non legata all'ordinanza della Regione Campania, che ha vietato gli eventi pubblici e quindi anche i tradizionali festeggiamenti in piazzetta. Farà eccezione qualche Bed&Breakfast, che offrirà ospitalità a coloro che non vorranno comunque rinunciare al Capodanno caprese (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Gargiulo (Federalberghi): "Difficile riaprire per pochi giorni"

"Avevamo già pensato di chiudere per questo periodo - ha spiegato Gargiulo, che è anche proprietario dell'hotel Syrene a Capri e del Bellavista ad Anacapri, albergo che nel 2021 ha festeggiato i 100 anni di attività - anche perché è difficile riaprire per pochi giorni. Bisognerebbe tenere prezzi molto alti per coprire le spese fisse e del personale. Ci diamo un pizzico sulla pancia - ha aggiunto -, meglio chiudere ora e non in estate. Veniamo da un'ottima stagione estiva e ci auguriamo di poter fare ancora meglio nel 2022, sperando che non ci siano contraccolpi legati alla quarta ondata".

Sindaco Lembo: "Dobbiamo attenerci alle regole ed essere responsabili"

Secondo il sindaco, Marino Lembo, che ha ricordato come molte strutture ricettive abbiano approfittato della situazione per effettuare lavori di ristrutturazione e ammodernamento, sfruttando anche i bonus del Governo, sono "pienamente condivisibili le misure decise a livello nazionale e dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca - ha sottolineato all'Agi - dobbiamo attenerci alle regole ed essere tutti responsabili. Per i prossimi mesi sono molto ottimista, abbiamo tantissime richieste e sono sicuro che sarà un'altra estate formidabile".