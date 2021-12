Covid, Speranza: “Governo prudente su obbligo vaccinale a studenti”

“Sull'obbligo vaccinale agli studenti il governo è stato più prudente perché c'è un diritto essenziale che è quello all’istruzione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a “Che tempo che fa”. “Ho letto la richiesta dei sindaci che merita di essere approfondita ma lo sforzo del governo è trovare condizioni per tutelare il più possibile la scuola”, ha aggiunto. Il ministro ha fatto il punto anche sulla vaccinazione ai più piccoli: “Oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni hanno già fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli. Ringrazio l'Ssn perché hanno trovato un clima accogliente e di festa. Invito i genitori a parlare con i pediatri, questa materia non lasciamola ai social o agli studi tv ma fidiamoci dei nostri medici" (COVID: AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

Speranza: “Faremo riflessione su congruità misure”

"È sicuramente vero che c'è una situazione non semplice a livello italiano e europeo e i numero sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie”, ha proseguito Speranza. “Valuteremo la congruità delle misure facendo una riflessione con i nostri scienziati”. Secondo il ministro, "bisogna tenere altissimo il livello attenzione e chiediamo uno sforzo in più ai cittadini nel rispettare le misure, dalle mascherine all'evitare gli assembramenti. Chiedo con forza di fare il possibile, abbiamo bisogno dello sforzo di tutti. E chiediamo uno sforzo sulle vaccinazioni, il mio invito è prenotarsi per la terza dose".