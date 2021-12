Covid Uk, Johnson ripreso a bere con staff durante lockdown. FOTO

Vino, formaggio e niente distanziamento sociale. Nuova tegola per Boris Johnson. Il Guardian ha diffuso una fotografia del premier britannico nel giardino di Downing Street, durante il lockdown nel maggio 2020, quando le riunioni sociali erano bandite. Accanto a lui la moglie e diversi membri del personale (17 per la precisione). Totalmente ignorate le regole di distanziamento. Anche se in quell'occasione il governo britannico aveva assicurato si fosse trattato di un "incontro di lavoro", senza alcolici. La foto ha sollevato le proteste dell'opposizione. Per la numero due dei laburisti Angela Rayner si tratta di uno "uno schiaffo in faccia al pubblico britannico", ed "il primo ministro ci mostra costantemente che non ha riguardo per le regole che mette in atto per il resto di noi".