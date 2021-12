Covid UK, nuovo record contagi: oltre 88mila in 24 ore

146 i morti, contro i 165 del giorno precedente. Chris Whitty, chief medical officer in Inghilterra, ha avvertito che nei prossimi giorni saranno superati altri record e che i casi Omicron potrebbero raddoppiare ogni due giorni in alcune parti del Paese

Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88.376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre ufficiali. I morti sono stati 146, contro i 165 delle 24 ore precedenti.