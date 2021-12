6/13 ©Getty

RITROVI - Diversi esperti consigliano di passare le feste con un numero limitato di invitati, meglio se inferiore a dieci. In un’intervista, il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto che si potrà far visita ai familiari ma bisogna fare “attenzione soprattutto ai parenti fragili, over 70 o over 60 con comorbidità” ed è meglio evitare che ci siano troppe persone nello stesso ambiente. “Per stare più tranquilli”, ha aggiunto “si può anche pensare di non fare un intero pranzo insieme, ma di vedersi per una fetta di panettone”