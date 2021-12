Palù (Aifa) a Sky TG24: "Novavax oggi probabilmente approvato"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco sul nuovo vaccino: "È un’ulteriore arma potente". Rispetto ai vaccini mRna "non necessita della catena del freddo" e questo è un vantaggio. Sulle misure per contrastare l'aumento dei contagi: "Sono tutte ispirate alla massima cautela". La quarta dose? "Aspetterei di valutare l'impatto clinico della variante Omicron"

Il Paese, in questa nuova ondata, avrebbe bisogno di "essere confortato". "Abbiamo un nuovo vaccino - Novavax - che con tutta probabilità oggi verrà approvato, che è un’ulteriore arma potente". Rispetto ai vaccini mRna "non necessita della catena del freddo" e questo è un vantaggio. Così a Sky TG24 Giorgio Palù, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). E sulle misure per contrastare l'aumento dei contagi, aggiunge: "Sono tutte ispirate alla massima cautela". Mentre sull'uso della mascherina all’aperto, conferma: "Lo adotterei".

"L'opzione è considerare l'obbligo vaccinale"

Sui vaccini, Palù spiega che "l'opzione è considerare l'obbligo vaccinale" che "spetta comunque alla politica". "Credo che fare il tampone anche se si è vaccinati con tre dosi, in occasione di grandi eventi, sia una misura saggia". Mentre sulle inoculazioni ai bambini, l'esperto sottolinea che il virus si sta diffondendo con maggior rapidità e che quindi diventa importante vaccinare anche i più piccoli. "Il booster sarà necessario anche per gli under 18", spiega, "per renderli resistenti all'infezione", anche se le tempistiche su questo fronte non sono ancora certe.

Quarta dose? "Aspettare di capire l'impatto clinico di Omicron"

Per la quarta dose, "io aspetterei di valutare l'impatto clinico della variante Omicron", sottolinea Palù. "C'è già la tecnologia per adeguare i vaccini alle nuove varianti e si sta discutendo se è possibile accelerare i tempi per la vaccinazione", ricorda. "Anche i nuovi farmaci saranno un'arma potente, abbiamo bisogno anche di farmaci da somministrare nelle prime fasi". Sempre su Omicron, e su quanto siano affidabili i tamponi rapidi nel rintracciarla, l'esperto puntualizza: "Ce ne sono centinaia, alcuni sono perfettamente adeguati, altri meno".