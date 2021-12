Ema: “Novavax aiuterà a vaccinare il mondo prima possibile”

Lo ha riferito Marco Cavaleri, responsabile della task force per i vaccini e le terapie Covid-19 dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel corso di una conferenza stampa e a poche ore di distanza dal via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino Nuvaxovid, messo a punto proprio da Novavax.

“Il vaccino Novavax è più facile da maneggiare, in quanto può essere conservato a temperature normali di frigorifero. Questo vaccino fornirà quantità molto elevate di dosi, fino a 1 miliardo all'anno, al programma Covax. E ciò contribuirà a garantire che il mondo venga vaccinato il prima possibile”. Lo ha riferito Marco Cavaleri, responsabile della task force per i vaccini e le terapie Covid-19 dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel corso di una conferenza stampa e a poche ore di distanza dal via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino Nuvaxovid, messo a punto proprio da Novavax.