Covid, allo Spallanzani iniziate le vaccinazioni per i bambini

Sono iniziate oggi alle ore 15, allo Spallanzani a Roma, come in altri centri 13 centri del Lazio, le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Settanta i piccoli che hanno ricevuto la somministrazione in un clima festoso con medici clown, regali, palloncini e tanti colori. Il primo vaccinato si chiama Manfredi, ha 5 anni, compiuti a settembre, ed è statao accompagato dalla mamma. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)