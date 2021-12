Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 15 dicembre. LIVE

Il Cdm proroga fino al 31 marzo lo stato d'emergenza anti-Covid. Il nuovo decreto contiene anche la norma sul super Green pass in zona bianca: precluse ai non vaccinati attività come ristoranti al chiuso, cinema e discoteche. Da oggi vaccinazione obbligatoria per personale scolastico e forze dell'ordine. In un'ordinanza di Speranza la stretta sugli arrivi in Italia: obbligo di quarantena ai non vaccinati e tampone per chi è immunizzato. Ma l'Ue chiede spiegazioni. Oggi nel Lazio le prime vaccinazioni ai bambini di 5-11 anni. Gli Usa superano intanto quota 800 mila morti.