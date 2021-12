Covid Uk, 78.610 nuovi casi in 24h: dato più alto da inizio pandemia

Nel Regno Unito sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, 78.610 nuovi casi di coronavirus , su un totale di oltre 1,3 milioni di tamponi effettuati. Si tratta del totale giornaliero più alto da inizio pandemia. Il record precedente era stato fissato l'8 gennaio con 68.053 positivi in un giorno. Mentre le infezioni da variante Omicron sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Covid Uk: 165 decessi in 24 ore





I decessi odierni nel Regno Unito, dove si registra anche una crescita dei ricoveri in ospedale, sono stati 165. Cifra in aumento rispetto ai 150 di ieri, ma in diminuzione rispetto a mercoledì. Oggi nel Paese è stato segnato anche il record delle terze dosi somministrate, ben 656.711, in quella che il governo britannico ha definito la "corsa fra i vaccini e il virus".



Johnson: "In certe zone Omicron raddoppia in meno 2 giorni"



Continua a preoccupare nel Paese la diffusione della variante Omicron del coronavirus Sars-Cov-2. In alcune aree del Regno Unito ormai i casi del nuovo ceppo del virus "raddoppiano in meno di due giorni". Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa sulla risposta del Paese alla pandemia, rinnovando l'appello alla popolazione per la terza dose di vaccino. Johnson ha invitato i britannici ad una guerra "senza quartiere" contro la variante Omicron, per poi sottolineare che a partire da domenica, oltre 20mila volontari hanno aderito all'"esercito territoriale" che sta rilanciando la campagna vaccinale per le terze dosi. Si tratta di "una corsa contro il tempo per inoculare quelle dosi nelle braccia dei cittadini - ha aggiunto -. Rallentiamo la diffusione di Omicron, riduciamo il danno che Omicron può farci, costruendo le nostre difese con i vaccini", ha dichiarato il premier, assicurando che contro la nuova variante del virus "stiamo usando tutto quello che abbiamo". "Fate qualcosa questo Natale che potrete raccontare nei prossimi anni ai vostri nipoti", ha poi dichiarato, invitando la popolazione a indossare le mascherine al chiuso, ventilare gli ambienti ed effettuare un test prima di prendere parte ad aventi affollati o visitare un parente anziano o vulnerabile. Soprattutto, ha aggiunto, "fatevi ora la terza dose".

"Prepararsi a nuovi record di contagi"



Le autorità sanitarie inglesi hanno avvertito di aspettarsi altri record di contagi giornalieri da Covid-19. C'è "una forte impennata" di contagi e questi record "verranno superati molte volte nelle prossime settimane", ha dichiarato Chris Whitty, chef medical office dell'Inghilterra, in conferenza stampa a fianco del premier Boris Johnson. Whitty ha spiegato che le varianti Delta e Omicron del coronavirus stanno causando due epidemie "separate".

Omicron, agenzia Uk: "Maggiore minaccia da inizio pandemia"



Secondo Jenny Harries, a capo dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), la variante Omicron del coronavirus "è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall'inizio della pandemia". Lo ha dichiarato parlando davanti a una commissione del Parlamento britannico. Secondo Harries, i dati in arrivo nei prossimi giorni saranno "sconcertanti" rispetto a quelli delle altre varianti e potrebbe crearsi una situazione "molto preoccupante" per la tenuta del servizio sanitario pubblico, che è sotto pressione per il Covid e per una serie di problemi organizzativi di più vecchia data.