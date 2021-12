Nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza: dal 16 dicembre al 31 gennaio serve un test negativo in partenza per chi arriva dai Paesi dell'Unione Europea. Per chi non è immunizzato anche 5 giorni di quarantena. Bruxelles: “Queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in Ue"