"Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare". Così nella bozza del nuovo dl. "Il sito militare - si legge - dovrà essere "idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali".

