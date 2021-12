Covid: gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia

Con l'aggiunta di Italia, Groenlandia e Mauritius alla lista dei Paesi a più alto rischio per i viaggi, salgono a quota 84 gli Stati classificati di "livello 4" dal Centers for Disease and Prevention al 13 dicembre, inclusi molti Stati europei sconsigliati già nelle scorse settimane, tra cui Germania, Francia, Portogallo e Polonia

Gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia. Il Centers for Disease and Prevention, la più alta autorità sanitaria americana, ha infatti aggiunto tre nazioni, Italia, Groenlandia e Mauritius, alla lista dei Paesi a più alto rischio per i viaggi. "Se dovete viaggiare in Italia assicuratevi di essere completamente vaccinati prima di partire", si legge sul sito del Cdc, che usa la stessa terminologia per Mauritius e Groenlandia, anch'essi spostati dal "livello 3" al "livello 4", quindi ad alto rischio nella lista del Cdc. Salgono così a quota 84 i Paesi classificati di "livello 4" dagli Stati Uniti al 13 dicembre, inclusi molti Stati europei sconsigliati già nelle scorse settimane, tra cui Germania, Francia, Portogallo e Polonia.