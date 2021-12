La svolta della Fed: stop aiuti a marzo, poi l'aumento dei tassi

Per frenare l'inflazione, il governatore Jerome Powell annuncia l'attesa accelerazione del "tapering": il programma di aiuti all'economia verrà diminuito velocemente per concludersi a marzo, non più a maggio. E nel 2022 la banca centrale USA prevede ben tre rialzi dei tassi d'interesse, ossia del costo del denaro

Proprio sulla coda del 2021, l’anno del grande rimbalzo dell’economia dopo il crollo da Covid, arriva l’attesa svolta della Federal Reserve: la banca centrale americana annuncia che il piano di aiuti sarà ridotto molto più velocemente di quanto era stato deciso solo due mesi fa. Perché? Cosa sta succedendo?

Il segnale di svolta dal mercato del lavoro

È che il grande malato – l’economia americana – sta dando segnali sempre più chiari di veloce guarigione, in primis dai buoni dati sul fronte occupazione, quindi si può, anzi si deve iniziare a ridurre drasticamente la medicina; anche per disinnescare un effetto collaterale dirompente come l’inflazione, che accompagna di solito la crescita, e questa ri-crescita così veloce in particolare. E il contenimento dei prezzi è nella missione appunto della banca centrale di Washington.



Da qui, la decisione di ridurre il programma di aiuti lanciato in tutta fretta nella primavera del 2020: la Fed durante la pandemia ci ha messo 120 miliardi di dollari al mese, per poi scendere a 105 e, da gennaio, scenderà a 90. Di questo passo, il piano si chiuderà a marzo. Solo a quel punto, ha chiarito il governatore Powell, si aprirà una fase nuova: l’aumento del costo del denaro, per ora confermato – come da molti anni - fra lo 0 e lo 0,25%.

Tre rialzi dei tassi nel 2022

La Fed prevede ben tre rialzi dei tassi nel 2022, e altrettanti nel 2023. Vuol dire accompagnare la crescita economica cercando di non far surriscaldare troppo i prezzi: l’aumento del Pil è stimato al 5,5% quest'anno, con una inflazione prevista in ulteriore aumento: 5,3% a fine 2021. Ecco perché la medicina va tolta in fretta, dice Powell: così nel prossimo anno l’aumento dei prezzi dovrebbe tornare sotto controllo.